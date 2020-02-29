«Стыдно»: В Госдуме оценили отказ Украины от празднования Дня Победы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал позицию Украины по поводу празднования Дня Победы. Ранее министр внутренних дел Незалежной Вадим Пристайко заявил, что страна не планирует отмечать 9 мая.

Такое высказывание главы украинского ведомства вызвало возмущение у депутата. Он пристыдил киевские власти и подчеркнул значение Великой Победы над фашистскими захватчиками, пишет RT.

«Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о Великой Победе над фашизмом. <…> А советский народ — это и русские, и украинцы, и казахи, и молдаване, и все, кто входил в СССР», - отметил политик.

По мнению Новикова, президент Украины Владимир Зеленский принимает решение под влиянием политики «узкого круга украинской элиты». Причем этот круг, по мнению депутата, не старается отстаивать национальные интересы. В противном случае, считает политик, киевские власти однозначно бы приняли решение об участии в московском параде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские власти заявили, что направят Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.