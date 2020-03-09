Прямая трансляция этапа «Эстафеты Победы» в Симферополе

Трансляция завершена

Торжественная церемония приема-передачи «Эстафеты Победы» в эти минуты проходит в Симферополе, в парке имени Юрия Гагарина у мемориала «Могила Неизвестного солдата». 5-tv.ru ведет прямую трансляцию мероприятия.

Символ «Эстафеты» — макет пограничного столба с георгиевской лентой — доставлен в Крым из Москвы. Также перед жителями и гостями сегодня города выступят народные ансамбли, организована выставка вооружения и техники, а также полевая кухня. 10 марта «Эстафету» встретят в Джанкое.

Акция «Эстафета Победы» впервые была проведена Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым на полуострове в 2015 году. В этом году она приурочена к 75-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На территории России и стран СНГ торжественное мероприятие, проводимое Пограничной службой ФСБ России, стартовало 5 февраля и продлится до 28 мая 2020 года.

Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тысяч километров вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. «Эстафета Победы» завершится в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного солдата в День пограничника — 28 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подготовка к празднованию 75-летия Победы идет по плану.