Три новых случая коронавируса зафиксированы в России. Заражение вирусом COVID-19 за последние сутки было подтверждено у троих людей в Москве. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

По данным эпидемиологического расследования удалось выяснить, что все зараженные посещали Италию в последние две недели. Сейчас все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Тем временем также коронавирус был обнаружен у россиянина в Арабских Эмиратах.

В России между тем зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан Китая, 17 у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан Поднебесной, один гражданин РФ. Также выписаны россияне, которые были эвакуированы из Японии с лайнера «Diamond Princess».

Количество заболевших коронавирусом в Поднебесной остается на уровне 80,7 тысячи человек. Зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире.