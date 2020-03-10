Москву к выходным ожидают мороз и метель

В Сибирь пришли сильные снегопады. Мощный циклон накрыл Новосибирск, Кемерово и Хакасию.

Самая сложная ситуация в Алтайском крае. Там спасатели призвали жителей не выезжать за пределы населенных пунктов. Из-за пурги закрыли несколько автомобильных трасс.

На пути в больницу в снегу застряла машина, в которой находилась беременная женщина. У нее начались схватки, на помощь пришли сотрудники МЧС и помогли доставить будущую маму до роддома. Сейчас на трассах развернуты пункты обогрева, дежурят спасатели.

«Затруднен проезд на 12 участках автомобильных дорог регионального значения. На местах работают спасательные подразделения ГУ МЧСРФ, а также западно-сибирский спасательный отряд имени Зюкова», — заявил врио заместителя начальника ГУ МЧС Рф по Алтайскому краю Николай Егоров.

Снежная буря обрушилась и на Мурманскую область. В Кировске высота сугробов уже превысила метровую отметку. На дорогах — как и в Сибири — транспортный коллапс. На расчистку трасс вывели всю спецтехнику.

Непогоду ждут и в Москве. К концу недели столицу накроет циклон из Арктики. Температура понизится до двух градусов мороза, синоптики обещают метель и осадки.