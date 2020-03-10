В Идлибе снизилось количество обстрелов

Обстрелов в Идлибе после вступления в силу договоренностей между Москвой и Анкарой стало меньше. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Наши военные уточнили, что за последние сутки подконтрольные Турции группировки огонь не открывали. В то же время, террористы из запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» атаковали несколько населенных пунктов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меры по разрешению кризиса в Сирии. Режим прекращения огня начал действовать в Идлибе 6 марта.