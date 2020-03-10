В Идлибе снизилось количество обстрелов

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Причиной улучшения обстановки в одной из сирийских провинций стало вступление в силу договоренностей между Москвой и Анкарой.

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Фото, видео: ТАСС / Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Обстрелов в Идлибе после вступления в силу договоренностей между Москвой и Анкарой стало меньше. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Наши военные уточнили, что за последние сутки подконтрольные Турции группировки огонь не открывали. В то же время, террористы из запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» атаковали несколько населенных пунктов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меры по разрешению кризиса в Сирии. Режим прекращения огня начал действовать в Идлибе 6 марта.

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