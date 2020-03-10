«Утюжили, чтобы головы было не поднять» — армия САР взяла стратегическую высоту

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Светлана Шевченко
Тест 45

Военные правительственной армии выбили боевиков из так называемого «Холма ПВО».

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Фото, видео: ТАСС / IMAGESLIVE via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В провинции Алеппо сирийские военные выбили боевиков со стратегической высоты, так называемого «Холма ПВО».

До войны там располагались батареи правительственной армии. Но затем высоту заняли радикалы и получили возможность простреливать местность на много километров вокруг. Отвоевать позиции было крайне сложно. Атаковать террористов в лоб было бессмысленно, поэтому сирийские войска применили другую тактику боя.

«Мы две недели готовили операцию по взятию этого укрепрайона. Утюжили их из артиллерии и минометов так, чтобы они головы не могли поднять. Нам надо было перебросить силы по ближайшей дороге, а она простреливалась боевиками. Постоянно ее держал на прицеле снайпер. И все-таки нам удалось взять их в окружение», — рассказал военнослужащий сирийской армии Мухамед Эльхамид.

На «Холме ПВО» боевики оборудовали мощные укрепления — блиндажи, подземные тоннели и огневые точки. Но оборона террористов под натиском сирийской армии все же дрогнула. И сейчас саперы ведут работы по разминированию стратегической высоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после вступление в силу договоренностей между Москвой и Анкарой в Идлибе снизилось количество обстрелов.

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