Пал сухой травы не дал спать жителям Анапы и Туапсе
Сильный ветер вплотную приблизил огонь к частным домам.
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Фото, видео: Пресс-служба ГУ МЧС РФ, 5-tv.ru
Десятки авиарейсов задержаны этим утром на Сахалине. Остров накрыл мощный циклон. Из-за сильного ветра, скорость которого доходит порывами до 25-ти метров в секунду, взлетно-посадочные полосы (ВПП) замело снегом, их не успевают очищать.
Такая же ситуация и на автомобильных трассах. Сейчас закрыты четыре участка дорог. На месте дежурят сотрудники МЧС. Нарушила непогода и морское сообщение между Сахалином и материком.
На усиленный режим несения службы перешли спасатели Камчатки. Здесь тоже сильный ветер, в прибрежных районах его скорость достигает 30-ти метров в секунду. Весь день в регионе будут бушевать метели. Местным жителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.
А на юге России горит сухая трава в горных районах и заросли осоки и камыша. Бессонной эта ночь стала для жителей Анапы и Туапсе. Пожары вспыхивают один за другим. Из-за сильного ветра огонь вплотную приближается к частным домам. Спасатели перешли на усиленный режим работы.
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