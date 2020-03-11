Коронавирус может стать хроническим заболеванием
Эта гипотеза ученых основана на данных о случаях повторного заражения, зафиксированных в Китае на протяжении последних месяцев.
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Фото, видео: ТАСС/Victoria Jones, 5-tv.ru
Коронавирус COVID-19 может стать хроническим заболеванием. Подобная гипотеза ученых основана на данных о случаях повторного заражения, зафиксированных в Китае не протяжении последних нескольких месяцев.
Специалисты считают, что новый внеклеточный агент может оставаться в латентной форме из-за отсутствия полного контроля над ним со стороны иммунной системы человека.
Российские эксперты выразили предположение, что штамм мутирует с огромной скоростью и у людей попросту не успевают вырабатываться к нему антитела. Именно по этой причине может происходить повторное заражение. Помимо прочего, вторичные случаи заболевания могут быть напрямую связаны с высокой погрешностью тест-систем.
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, как правило, иммунная система во время лечения полностью уничтожает все инфицированные участки клетки и нивелирует вирусы в крови человека. Повторно появившиеся симптомы указывают, что внеклеточный агент еще присутствует в организме.
«Один из вариантов объяснения повторного заражения таков: у пациентов наблюдается переход заболевания из острой фазы в хроническую, при которой возможно колебание количества вирусных частиц в организме. Вирус может возвращаться, так как иммунная система в ходе острой фазы заболевания не взяла его под полный контроль, и было инфицировано большое количество органов», — цитируют Павла Волчкова «Известия».
Факт выявления вируса в организме выздоровевшего человека не всегда указывает на повторное заболевание. Болезнь вполне может «затаиться» и протекать абсолютно бессимптомно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве из-за коронавируса введено временное ограничение на проведение массовых мероприятий.
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