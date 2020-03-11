Дочь Даны Борисовой призналась, как голодала и пропускала школу

Скандал между Даной Борисовой и ее маленькой дочкой Полиной продолжает развиваться. Накануне на НТВ вышел большой документальный фильм, в котором 12-летняя наследница теледивы откровенно рассказала, как ей приходилось голодать и пропускать учебные занятия.

«Мне было очень трудно. Представьте, я один маленький ребенок. В четвертом классе, мне тогда вроде лет девять было, я вообще не посещала школу. Полгода там не появлялась. А если и ходила, то мама этим даже не интересовалась. Ей вообще было пофиг, одним словом», — заявила девочка.

По словам Полины, однажды она чуть не пропустила 1 сентября только потому, что не знала, где находится ее новая школа. Дочь Даны Борисовой утверждает, что родители практически никогда не провожали ее в учебное заведение.

Проблемы в семье телеведущей возникали даже с питанием. Наследница заявила — она кушала что попало, ведь ее мама «вообще ничего не покупала».

Отношения знаменитости и ее дочки уже на протяжении долгого времени оставляют желать лучшего. В конце минувшего года девочка заявила, что мама ударила ее по голове айфоном и вернулась к старым привычкам. В результате этого Дана Борисова вынуждена была сдать тесты на наркотики. Анализы ничего не показали, однако общественность в «чистоту» звезды не поверила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дана Борисова подозревает — ее хотят лишить родительских прав.