Максим Галкин посмеялся над Моргенштерном

Максим Галкин посмеялся над 22-летним рэпером Моргенштерном на своем музыкальном шоу. В гости к 43-летнему ведущему пришел еще один хип-хоп исполнитель Паша Техник. Последний решил «похвастаться» и упомянул, что топовый молодой артист как-то бывал у него дома.

«И как же ты вылечился после этого?» — саркастично поинтересовался Галкин.

Алишера Моргенштерна (Валеева) часто критикуют за развратный образ жизни, бессмысленные тексты музыкальных композиций и необычную манеру исполнения. Вот только юный рэпер «взорвал» уже все чарты, в том числе, и рейтинг шоу Максима Галкина.

Недавно молодой музыкант купил себе подвеску из сапфиров и 20-каратных алмазов за три миллиона рублей. А летом прошлого года исполнитель приобрел новенький Mercedes-Benz Е200. Правда, уже сейчас на автомобиле «висят» 163 штрафа на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн попал в больницу. По словам исполнителя, у него воспалилась одна из небных миндалин.