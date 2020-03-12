Максим Галкин посмеялся над Моргенштерном
Про известного 22-летнего рэпера 43-летний ведущий вспомнил на своем музыкальном шоу.
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Фото, видео: Instagram @morgen_shtern, ТАСС /Фадеичев Сергей
Максим Галкин посмеялся над 22-летним рэпером Моргенштерном на своем музыкальном шоу. В гости к 43-летнему ведущему пришел еще один хип-хоп исполнитель Паша Техник. Последний решил «похвастаться» и упомянул, что топовый молодой артист как-то бывал у него дома.
«И как же ты вылечился после этого?» — саркастично поинтересовался Галкин.
Алишера Моргенштерна (Валеева) часто критикуют за развратный образ жизни, бессмысленные тексты музыкальных композиций и необычную манеру исполнения. Вот только юный рэпер «взорвал» уже все чарты, в том числе, и рейтинг шоу Максима Галкина.
Недавно молодой музыкант купил себе подвеску из сапфиров и 20-каратных алмазов за три миллиона рублей. А летом прошлого года исполнитель приобрел новенький Mercedes-Benz Е200. Правда, уже сейчас на автомобиле «висят» 163 штрафа на общую сумму более 200 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн попал в больницу. По словам исполнителя, у него воспалилась одна из небных миндалин.
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