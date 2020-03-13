Коронавирус высшего уровня: политики, звезды, спортсмены и их семьи в списке заболевших
Диагноз подтвержден у супруги канадского премьера, президента Бразилии. А голливудский актер Том Хенкс с женой проходят лечение в Австралии.
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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru
Как и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Бразилии Жаир Болсонару на домашнем режиме работы, потому что у его супруги подозрение на COVID-19. Президенту Бразилии рекомендован каратин, у его пресс-секретаря диагноз подтвержден.
И это вообще бомба, потому что бразилец успел много с кем повстречаться, неделю назад был на приеме у Трампа. Вот он, крайний справа.
По всему миру отменяют крупные деловые форумы и спортивные соревнования. Из-за пандемии. В США закрывают все театры Бродвея и Диснейлэнд, ставят на паузу игры Национальной баскетбольной ассоциации. И национальной хоккейной Лиги.
В Монреале отказались от проведения Чемпионата мира по фигурному катанию. Жаль, наши девочки могли занять весь пьедестал.
Под вопросом старт сезона «Формулы-1». В Австралии решают — что делать. Там же на съемках подхватил вирус на съемках Том Хэнкс с женой.
Под вопросом Олимпиада в Токио. Во всяком случае церемонию зажжения олимпийского огня в Греции, впервые за многие годы провели без зрителей.
Французские СМИ пустили слух о том, что Чемпионат Европы по футболу, тот самый, что должен пройти и в России, могут перенести на следующий год, и якобы объявят об этом на следующей неделе.
Во всяком случае итальянский и испанский чемпионаты приостановлены и один самых известных футболистов мира Криштиану Рональду — тоже на двухнедельном карантине. Зато появилось время на семью.
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