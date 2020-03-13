Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден

COVID-19 стремительно меняет экономическую карту мира. С утра лихорадит крупнейшие фондовые биржи. А в Китае число заболевших идет на спад и страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Из Поднебесной передает корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Некрасова. Подробности в репортаже.

Перекус на бегу жареными блинчиками цзяньбин для большинства китайцев неизменный утренний ритуал. После двух месяцев простоя и тотальной изоляции очередь за традиционной лепешкой с яйцом — первый признак того, что страна идет на поправку.

Постепенно жизнь в Китае возвращается в мирное русло. Если в пик эпидемии, власти рекомендовали жителям по возможности воздержаться от передвижений по городу, сейчас на улицах заметное оживление.

Когда на официальном уровне Китай объявляет, что пик эпидемии пройден, самые смелые даже снимают маски. Число выздоровевших — почти 80 процентов от общего числа зараженных. Врачам удалось спасти даже 100-летнего пациента. В Ухане, где уже ослабили запрет на передвижения, закрылись временные госпитали. Все пациенты выписаны домой.

«Китай уже прошел пик вспышки в целом, новых случаев заболевания все меньше, ситуация остается под контролем. Ухань сообщил о восьми новых случаях заболевания, их число сократилось до одной цифры. За пределами Уханя в провинции Хубэй все города уровня префектуры зарегистрировали ноль новых случаев», — сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

Также стремительно на поправку пошла и экономика Поднебесной. Во всех провинциях, за исключением Хубей, крупнейшая фабрика мира уже выводит предприятия на стопроцентную мощность. Срочно выполняют все обязательства, которые накопились из-за карантина. И это на фоне надвигающегося мирового «корона-кризиса» за пределами Китая.

Средств защиты не хватает, Европа закрывает границы, останавливает пассажиропоток, лидеры сообщают, что борьба с эпидемией только начинается и дальше будет хуже.

«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, во всех смыслах. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы, во-первых, спасти как можно больше жизней, а во-вторых, чтобы экономика продолжала развиваться. И обе задачи являются сложными, и мы хотим справиться с ними», — сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Пока эксперты даже не берутся считать, какую цену заплатят страны Запада в борьбе с коронавирусом. Из-за рухнувших индексов мировые гиганты теряют миллиарды долларов ежедневно. В глобальном безумии экономических потрясений именно Китай, что еще неделю назад казалось невозможным, теперь просто вырывается вперед. Если кто-то из европейских заказчиков китайских фабрик за время их простоя успел разориться — не беда. Китайцы уж точно найдут кому продать все сшитое и собранное.

«В общем, это говорит нам о том, что в сфере мировой торговли будет такой некий передел, если мы говорим о глобальном мировом рынке. Судя по распространению вируса, можно прогнозировать, что теперь проблемы, и достаточно серьезные проблемы, будут у стран Евросоюза, как минимум, хотя и в США мы видим, уже свыше 1000 заболевших», — комментирует ситуацию доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

Теперь уже Китай возводит дополнительные меры защиты, чтобы пресечь попадание заразы извне. Всех прибывших из стран Евросоюза, Америки, Ирана прямо из аэропорта отправляют на двухнедельный карантин. Победить коронавирус окончательно Китай рассчитывает к июню.