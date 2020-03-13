Песков рассказал о мерах Путина по борьбе с коронавирусом
Представитель Кремля отметил, что врач постоянно следит за здоровьем президента.
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Фото, видео: PA, 5-tv.ru
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, какие меры принимаются для защиты президента РФ от возможных заболеваний в условиях распространения коронавируса. По словам представителя Кремля, за здоровьем российского лидера следит врач и, несмотря на эпидемию инфекции по всему миру, Путин продолжает работать в обычном режиме, пишет URA.RU.
«Президентская медицина — это отдельное измерение. С ним постоянно врач, во все периоды, это не связано с эпидемиологической ситуацией. Все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных болезней — все делается. Президент работает на всю катушку, как всегда», — подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля добавил, что российский лидер во время выступления в Госдуме 10 марта не контактировал с депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, который нарушил положенный 14-дневный карантин по коронавирусу после возвращения из Франции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Путина, фейки о коронавирусе идут из-за границы.
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