Экс-невеста Джонни Деппа Вайнона Райдер вступилась за него в скандале с Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп и его экс-супруга Эмбер Херд продолжают выяснять отношения в суде. За популярного артиста заступилась его бывшая невеста 48-летняя кинодива Вайнона Райдер.

56-летний Джонни Депп и 33-летняя американская актриса Эмбер Херд сыграли свадьбу в 2015 году, однако вскоре подали на развод. Спустя некоторое время после расставания бывшая жена артиста предъявила ему обвинения в домашнем насилии и подребовала многомиллионной компенсации.

По мнению Вайноны Райдер, все это не может быть правдой. Она утверждает, что жила с Джонни Деппом четыре года и никогда не замечала за ним агрессивного поведения.

«Считаю наши отношения одними из самых прекрасных в моей жизни. Я понимаю, как важно сейчас рассказать о собственном опыте. Я не хочу никого называть лжецом, но полагаясь на мой опыт общения с Джонни, невозможно поверить, что эти ужасные обвинения являются правдой», — цитирует экс-невесту актера Spletnik.ru.

Вайнона Райдер подчеркнула — утверждение о том, что Джонни Депп «невероятно жестокий человек», очень далеко от правды. Она рассказала, что во времена их общения актер был очень заботливым и всегда старался защищать своих близких.

Недавно в сети появились доказательства того, что Эмбер Херд сама поднимала руку на Джонни Деппа. Были обнародованы записи разговора звездной пары в то время, когда их еще связывали романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подробности развода Джонни Деппа и Эмбер Херд.