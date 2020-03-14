Боевик-перебежчик рассказал, как США обучали террористов в Сирии

Американские военнослужащие обучали боевиков и террористов, а также снабжали их оружием для ведения подрывной деятельности в Сирии. Об этом рассказал бывший полковник сирийской армии, затем примкнувший к рядам радикальных исламистов, Султан Аид Абдулла Соуд. Он был задержан силами сирийской контрразведки при попытке попасть на территорию, контролируемую Сирийской арабской армией.

«Они (американские военные — Прим. ред.) учили нас пользоваться оружием и подрывному делу. Там среди обучаемых были иностранцы, возможно ИГИЛовцы*, после двухнедельного обучения их отправили на восток, за Евфрат, по воздуху», — сказал перебежчик, уточнив, что прошел обучение в окрестностях Эт-Танфа на юге Сирии.

По его словам, США также снабжали боевиков и террористов оружием. Самым лучшим было то, которое используют военнослужащие НАТО.

«С оружием проблем не было, нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Происхождение оружия было самым разнообразным: китайское, НАТОвское», — сообщил Соуд.

Он добавил, что американцы также платили будущим диверсантам зарплату. Причем по сирийским меркам, довольно солидную — 500 долларов (около 36 тысяч рублей — Прим. ред.). Со временем сирийцу стали платить меньше, объяснив, что он уклоняется от выполнения сложных задач.

«Они уменьшили финансирование и сказали, что, если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны. Часть боевиков была направлена в провинцию Аль-Хасака, другие — в Идлиб», — отметил дезертир.

Султан Аид Абделла Соуда дезертировал из Сирийской арабской армии в 2013 году после угроз со стороны террористов. Через три года он присоединился к подконтрольным США боевикам. В прошлом году мужчину посадили в тюрьму на 58 дней за использование мобильного телефона. После этого он решил бежать из Эт-Танфа вместе с семьей на территорию, находящуюся под контролем Дамаска. В результате его задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пригороде сирийского Алеппо обнаружили «фабрику смерти». До войны там производили печи, а затем боевики начали делать там самодельные взрывные устройства.

* — запрещены в РФ.