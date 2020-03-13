В пригороде Алеппо обнаружена «фабрика смерти»
Сирийские военные нашли предприятие, на котором боевики производили самодельные взрывные устройства.
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Фото, видео: ТАСС/IMAGESLIVE via ZUMA Wire, 5-tv.ru
В пригороде Алеппо сирийские военные обнаружили «фабрику смерти». Еще до войны на этом заводе делали печи, а потом его захватили террористы. Здание боевики использовали, чтобы производить самодельные взрывные устройства. Причем почти в промышленных масштабах. На предприятии террористы организовали металлоперерабатывающий цех, где отливали и варили корпуса мин. Тротил боевикам поставляли из-за рубежа.
«Они собирали снаряды, ракеты, делали мины из газовых баллонов, все фугасы дополнительно усиливали гайками и болтами, что бы было больше осколков», — рассказал ополченец Хиру Али.
Уже через несколько дней здесь начнут работать десятки саперов. Им предстоит разминировать, а затем уничтожить «завод смерти». Чтобы никто не пострадал из гражданских, подъездные пути к фабрике сейчас патрулируют российские военные полицейские.
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