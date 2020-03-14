Совфед призовет Минпромторг к ответу из-за отсутствия в аптеках медицинских масок
На внеочередном заседании по коронавирусу сенатор от Самары Сергей Мамедов поднял вопрос о том, что в Москве и регионах невозможно купить средства защиты от новой инфекции.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Совет Федерации решил призвать Минпромторг к ответу из-за отсутствия в аптеках медицинских масок и других средств, помогающих в борьбе с заболеваниями. Потребовать объяснений от ведомства призвала спикер СФ Валетнина Матвиенко после выступления сенатора от Самары Сергея Мамедова.
На внеочередном заседании по коронавирусу политик пожаловался, что в Москве, а также в других регионах невозможно приобрести средства для защиты от новой инфекции. В частность, речь идет о масках, антисептиках и других медицинских приспособлениях. По словам Мамедова, схожая ситуация наблюдается даже в аптечном киоске Совфеда.
«Вообще, это полное безобразие, если это так. Всего этого — масок, необходимого оборудования — должно быть в необходимом количестве. Китай уже показал, как можно справиться с вирусом при наличии необходимых средств. Давайте строго спросим с Минпромторга», — заявила Матвиенко после окончания речи сенатора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму поступил проект, который призван бороться с завышением цен в аптеках.
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