Совфед призовет Минпромторг к ответу из-за отсутствия в аптеках медицинских масок

Совет Федерации решил призвать Минпромторг к ответу из-за отсутствия в аптеках медицинских масок и других средств, помогающих в борьбе с заболеваниями. Потребовать объяснений от ведомства призвала спикер СФ Валетнина Матвиенко после выступления сенатора от Самары Сергея Мамедова.

На внеочередном заседании по коронавирусу политик пожаловался, что в Москве, а также в других регионах невозможно приобрести средства для защиты от новой инфекции. В частность, речь идет о масках, антисептиках и других медицинских приспособлениях. По словам Мамедова, схожая ситуация наблюдается даже в аптечном киоске Совфеда.

«Вообще, это полное безобразие, если это так. Всего этого — масок, необходимого оборудования — должно быть в необходимом количестве. Китай уже показал, как можно справиться с вирусом при наличии необходимых средств. Давайте строго спросим с Минпромторга», — заявила Матвиенко после окончания речи сенатора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму поступил проект, который призван бороться с завышением цен в аптеках.