Законопроект, призванный бороться с завышением цен в аптеках, внесен в Госдуму
Документ содержит и ряд антимонопольных ограничений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
В Госдуму поступил проект, который призван бороться с завышением цен в аптеках, как это было, например, из-за ажиотажа на медицинские маски.
Так, фармацевтов обяжут сообщать покупателям о наличии аналогов, а также о минимальной стоимости лекарства.
Для препаратов, сделанных в России, предполагаются отдельные витрины. Документ содержит и ряд антимонопольных ограничений. Например, на количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в регионе.
О недопустимости завышения цен на лекарства, особенно во время эпидемий, говорил Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у родственников заразившегося коронавирусом москвича симптомов заболевания нет.
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