Законопроект, призванный бороться с завышением цен в аптеках, внесен в Госдуму

В Госдуму поступил проект, который призван бороться с завышением цен в аптеках, как это было, например, из-за ажиотажа на медицинские маски.

Так, фармацевтов обяжут сообщать покупателям о наличии аналогов, а также о минимальной стоимости лекарства.

Для препаратов, сделанных в России, предполагаются отдельные витрины. Документ содержит и ряд антимонопольных ограничений. Например, на количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в регионе.

О недопустимости завышения цен на лекарства, особенно во время эпидемий, говорил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у родственников заразившегося коронавирусом москвича симптомов заболевания нет.