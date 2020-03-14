Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Поклонники продукции американской корпорации могут приобрести ее онлайн.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Американская корпорация Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая. Руководство производителя гаджетов ввело данные меры в рамках противодействия распространению коронавируса, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на заявление главы компании Тима Кука.
Согласно информации на официальном сайте Apple, магазины корпорации будут закрыты вплоть до 27 марта. Потенциальные покупатели и поклонники могут использовать возможность онлайн-покупок. Помимо прочего, Тим Кук рекомендовал своим сотрудникам начать работать из дома удаленно.
Тем временем все 42 магазина Apple в Поднебесной возобновили свою работу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11.
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