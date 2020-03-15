«Надеюсь, у меня простуда»: Хайди Клум пожаловалась на нехватку тестов на COVID-19

Немецкая супермодель Хайди Клум пожаловалась подписчикам в Instagram, что в последнее время слегла с сильнейшей простудой, но удостовериться коронавирус это или нет не может из-за не хватки тестов на COVID-19.

Хайди записала сторис, где рассказала, что перед началом съемок очередного сезона America’s Got Talent («Америка ищет таланты») она почувствовала себя неважно: началась лихорадка, кашель и насморк. Звезда даже не смогла выйти на площадку и слегла с высокой температурой.

«Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом», — объяснила модель.

Instagram @heidiklum

Кроме того, звезда призналась: она решила в ближайшие дни совсем не выходить из дома, чтобы ненароком не заразить окружающих.

«Берегите друг друга и оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете», — обратилась к фанатам Клум.

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