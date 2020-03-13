Заболевший коронавирусом Том Хэнкс вышел на связь с фанатами

Звезда «Форрест Гампа» Том Хэнкс недавно оказался в изоляции из-за подхваченной инфекции коронавируса. Будучи на карантине он не унывает, а напротив, выходит на связь с поклонниками и вселяет в них оптимизм.

Так, в своем Instagram актер разместил свежее фото, а рядом рассказал, как протекает его болезнь.

«Привет, народ! Мы с @ritawilson (жена, также заразившаяся коронавирусом — Прим.ред.) хотим поблагодарить вас всех за заботу. Мы в изоляции, поэтому не можем передать Corvid-19 кому-то еще. Конечно, для кого этот вирус может оказаться губительным. Но есть вещи, которые реально преодолеть, действуя в соответствии с указаниями специалистов и заботясь друг о друге. Согласитесь? Несмотря ни на что, запомните: в бейсболе не плачут!» — написал Хэнкс.

Instagram @tomhanks

Фанаты поддержали голливудского актера и пожелали ему и его жене скорейшего выздоровления. Кроме того, к Тому обратились и его коллеги по цеху.

«Том! Ты всегда и во всем раньше меня! Раньше „Оскар“, раньше „Эмми“, теперь вот и коронавирус! Как ты это делаешь? Выздоравливай братишка! Я люблю тебя и молюсь за вас с женой!» — написал товарищ Хэнкса Марлон Уэйанс.

«Вы такой пример для нас, ребята! Мое сердце, дружба и сострадание всегда с вами! Люблю вас!» — оставила свой комментарий Шерон Стоун.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие медийные персоны входят в список заболевших коронавирусом.