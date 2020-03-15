Главврач московской больницы рассказал о лечении пациентов, зараженных коронавирусом

Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как протекает лечение зараженных коронавирусом. По его словам, всего в клинике с подозрением на инфекцию находятся 317 пациентов. У 17 из них диагноз подтвердился. В то же время 51 человек, находившийся в группе риска и прошедший полный 14-дневный курс лечения, выписан из клиники. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус.

Что касается условий содержания пациентов, то они изолированы в боксах на одного человека и в полубоксах на двоих. Для них организовано пятиразовое питание. В лечебном учреждении также работает Wi-Fi.

Гражданин Ирана, который находился среди выписанных, поделился впечатлениями от нахождения в больнице.

«Все хорошо, кормили, хорошая больница. Чувствовал себя как в отеле», — признался он.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня общее число заболевших COVID-19 на территории страны достигло 59 человек.