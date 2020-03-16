Эпицентр заболеваемости коронавирусом переместился из Китая в Европу
Европейские страны одна за другой закрывают границы, и вводят режим ЧС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vickie Flores; 5-tv.ru
Европа, похоже, готовится к апокалипсису. Страны одна за другой закрывают границы — накануне на карантин села Германия. Вслед за массовыми мероприятиями отменены занятия в школах и ВУЗах, компании переводят работников на удаленную работу. В магазинах ажиотаж — с полок сметают все, чтобы пережить эпидемию дома. В особенном дефиците туалетная бумага. Как она может спасти от коронавируса?
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