Эпицентр заболеваемости коронавирусом переместился из Китая в Европу

Европа, похоже, готовится к апокалипсису. Страны одна за другой закрывают границы — накануне на карантин села Германия. Вслед за массовыми мероприятиями отменены занятия в школах и ВУЗах, компании переводят работников на удаленную работу. В магазинах ажиотаж — с полок сметают все, чтобы пережить эпидемию дома. В особенном дефиците туалетная бумага. Как она может спасти от коронавируса?

Из Баварии репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все международные спортивные мероприятия на территории РФ отменены с 16 марта.