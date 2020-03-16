Сервис more.tv предоставит бесплатный доступ к подписке в рамках кампании по борьбе с коронавирусом

Бесплатный доступ к подписке на месяц предоставит пользователям онлайн-сервис просмотра кино и сериалов more.tv. Как сообщили в компании, такая услуга станет доступна с 16 марта в рамках социальной акции в поддержку домашних карантинов и кампании по борьбе с коронавирусом.

Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно зайти на сайт more.tv и зарегистрироваться. В личном кабинете необходимо ввести промокод SIDIMDOMA. Это откроет для пользователя весь контент, включая премиум-класс и премьерные видео. Новые сериалы и фильмы, а также нестареющая классика мирового кинематографа станут открыты для просмотра без рекламы. Кроме того, доступ без оплаты к просмотру откроют на видеосервисе Wink от «Ростелекома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске горячей линии по вопросам распространения коронавируса. Кроме того, в стране планируется ввести ряд мер по предупреждению инфекции. На данный момент в России зафиксировано 63 заболевших COVID-19.