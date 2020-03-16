Школьникам собираются продлить каникулы в нескольких регионах России

Сразу в несколько регионах России решено продлить весенние школьные каникулы для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает РБК со ссылкой на региональные СМИ, уже известно, что в Новосибирской области и на Камчатке ученики отправятся отдыхать 18 марта. В Алтайском крае каникулы начнутся 20 марта, при этом объявлено, что до и после них посещение образовательных заведений будет свободным. Обсуждается вопрос о продлении школьных каникул и в Башкирии.

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение планируется принять по окончании весенних каникул.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области каникулы у школьников уже начались. По данным на 16 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 93 человек, четверо уже выздоровели. В стране создана специальная рабочая группа Госсовета по противодействию распространению заболевания, ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Школам и вузам рекомендовано перейти на домашнее обучение.