«Вирус проверяет нас на прочность»: Рошаль рассказал о помощи ОНФ пожилым из-за COVID-19

Общероссийский народный фронт (ОНФ) создаст штабы волонтеров для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба организации, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Вирус нас проверяет на прочность, все фактически направления нашей жизни. Вот посмотрите по здравоохранению — мы сказали, что больные не должны приходить в поликлинику, что поликлиника не должна быть рассадницей инфекции. А это привело к чему? К тому, что резко увеличились вызовы на дом», — сказал Рошаль.

По его словам, в наиболее сложное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции попали пожилые люди. Часто им необходима помощь в самых простых вещах, вроде доставки лекарств и продуктов.

«Поэтому ОНФ вышел с идеей необходимости нашим активистам принять активное участие сначала в 12-15 регионах, а затем и по всей стране для помощи конкретным людям старшего возраста, которые не могут сами себя обеспечивать. Это светлая, нормальная идея», — заявил профессор.

Он уточнил, что ОНФ не собирается подменять государственные службы. Волонтеры возьмут на себя только те функции, которые не дублируются с региональными органами власти.

«Сегодня ситуация с коронавирусом не является критичной для России, у нас есть болезни, от которых умирают больше, чем от коронавируса. Надо спокойно жить и спокойно работать. И вот эта помощь, которая будет оказана пожилым людям <…>, это большое дело», — заключил Рошаль.

В ОНФ уточнили, что пока штабы для помощи пожилым людям появятся в 12 регионах: в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, а также Санкт-Петербурге. На сайте ОНФ можно найти телефон горячей линии и оставить по нему заявку на приобретение продуктов, лекарств, покупку корма для домашних животных и помощь по дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 30 человек — до 93.