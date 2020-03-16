На дистанционную работу переходят и культурные учреждения. Так, к примеру, старинный Александринский театр покажет свою премьеру в интернете. Причем бесплатно. Кто-то закрывается, кто-то отменяет мероприятия.

Ну а те, кто еще работает, активно дезинфицируют помещения и проводят профилактику с посетителями.

Как коронавирус повлиял на культурный досуг россиян, узнала Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Голикова рассказала, кому нужно сдать тест на коронавирус, а кому нет.