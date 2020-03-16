Как коронавирус повлиял на культурный досуг россиян

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Пока под запретом до 30 апреля более 30 массовых мероприятий, запланированных на площадках с вместимостью более тысячи человек. В случае необходимости власти продлят «культурный» карантин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

На дистанционную работу переходят и культурные учреждения. Так, к примеру, старинный Александринский театр покажет свою премьеру в интернете. Причем бесплатно. Кто-то закрывается, кто-то отменяет мероприятия.

Ну а те, кто еще работает, активно дезинфицируют помещения и проводят профилактику с посетителями.

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