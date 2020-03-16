Идрис Эльба заразился коронавирусом после встречи женой премьер-министра Канады

Британский актер Идрис Эльба признался, что болен коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Этим утром я получил положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я нахожусь в изоляции с тех пор, как узнал о возможном заражении. Оставайтесь дома и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Не паникуйте», — написал Эльба.

Пост он сопроводил видеозаписью, на которой подробнее рассказал о своем самочувствии. Актер призвал всех чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а также обращаться к врачам при плохом самочувствии. За артистом в течение всего ролика с грустным видом стояла его жена Сабрина Доур.

По информации РЕН ТВ, незадолго до заражения коронавирусом Идрис Эльба побывал на лондонском стадионе «Уэмбли». Гостьей тамошнего официального мероприятия также стала жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо. У нее несколькими дням ранее выявили COVID-19.

Как сообщал 5-tv.ru, главе канадского правительства Джастину Трюдо пришлось самоизолироваться из-за болезни супруги. Теперь он работает из дома.

Идрис Эльба известен по ролям в фильмах «Рок-н-рольщик», «Темная башня», трилогии «Тор» и многих других. В 2018 году его признали самым «горячим» мужчиной мира.