В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила давать больничный родителям из-за закрытия школ, сообщает RT. По ее словам, листком нетрудоспособности следует обеспечивать тех, чьи дети до 14 лет не посещают учебные заведения по причине карантина.

Глава общественного движения отмечает, что в семьях, где оба родителя работают, дети остаются дома без присмотра.

«Проблема усугубляется еще и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — пояснила Ирина Волынец.

Основатель НРК уверена, что единственным правильным выходом из сложившейся ситуации является выдача оплачиваемого больничного листа до окончания карантина в школах.

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