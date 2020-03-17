В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
С данной инициативой выступил Национальный родительский комитет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert, Christoph Soeder, Rudolf, Arco Images GmbH, Uwe Zucchi,
Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила давать больничный родителям из-за закрытия школ, сообщает RT. По ее словам, листком нетрудоспособности следует обеспечивать тех, чьи дети до 14 лет не посещают учебные заведения по причине карантина.
Глава общественного движения отмечает, что в семьях, где оба родителя работают, дети остаются дома без присмотра.
«Проблема усугубляется еще и тем, что, согласно действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев и даже ограничением в родительских правах вплоть до их лишения», — пояснила Ирина Волынец.
Основатель НРК уверена, что единственным правильным выходом из сложившейся ситуации является выдача оплачиваемого больничного листа до окончания карантина в школах.
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