Почти все продавцы из Китая восстановили работу на AliExpress
Более 90% производителей возобновили поставки товаров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michal Fludra, Yang Qing, Luo Hao
Большинство продавцов из Китая восстановили работу на AliExpress. Поставки товаров покупателям в штатном режиме возобновили 95% производителей, сообщает Notion.
«Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются — задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение десяти дней», — говорится в сообщении.
Тем покупателям, кто столкнулся с задержкой доставки заказов, AliExpress предоставляет купоны, дающие скидку на следующую покупку.
Помимо прочего, в компании отметили, что за время карантина в Поднебесной продажи товаров российских производителей выросли на платформе на 20%.
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