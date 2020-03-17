Почти все продавцы из Китая восстановили работу на AliExpress

Большинство продавцов из Китая восстановили работу на AliExpress. Поставки товаров покупателям в штатном режиме возобновили 95% производителей, сообщает Notion.

«Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются — задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение десяти дней», — говорится в сообщении.

Тем покупателям, кто столкнулся с задержкой доставки заказов, AliExpress предоставляет купоны, дающие скидку на следующую покупку.

Помимо прочего, в компании отметили, что за время карантина в Поднебесной продажи товаров российских производителей выросли на платформе на 20%.

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