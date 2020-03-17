Почти все продавцы из Китая восстановили работу на AliExpress

|
Василий Заика
46

Более 90% производителей возобновили поставки товаров.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Michal Fludra, Yang Qing, Luo Hao

Тема:
Эпидемия коронавируса

Большинство продавцов из Китая восстановили работу на AliExpress. Поставки товаров покупателям в штатном режиме возобновили 95% производителей, сообщает Notion.

«Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются — задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение десяти дней», — говорится в сообщении.

Тем покупателям, кто столкнулся с задержкой доставки заказов, AliExpress предоставляет купоны, дающие скидку на следующую покупку.

Помимо прочего, в компании отметили, что за время карантина в Поднебесной продажи товаров российских производителей выросли на платформе на 20%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коронавирус буквально парализовал Европу.

+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
74.13
0.94 82.75
0.89
День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта

Новости Lentainform

Загрузка...