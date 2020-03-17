Немецкие медики спрогнозировали, сколько продлится пандемия коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится два года, болезнь будет распространяться волнами. Об этом сообщил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха, подведомственного минздраву Германии.

Ученый отметил, что пандемия может продлиться и дольше. Количество случаев заражения с каждым днем растет и отследить цепочку заболевания становится все сложнее. Из-за нехватки мощностей в лабораториях число заболевших может быть больше, чем объявлено официально.

«Если не удастся замедлить распространение (коронавируса. — Прим. ред.), то можно ожидать несколько миллионов новых случаев заболевания в ближайшие месяцы», — считает Вилер.

Он подчеркнул, что сейчас принимаемых мер по предотвращению распространения COVID-19 недостаточно. Такими темпами к 2022 году доля зараженных может достигнуть 60-70% от населения планеты. У каждого пятого пациента новый вид пневмонии будет протекать тяжело, полагает глава института.

«Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию», — подытожил Вилер.

Как отмечает URA.RU, по состоянию на 17 марта, число зараженных превысило 183 тысячи человек. Из них умерли 7,1 тысячи, полностью излечились более 79 тысяч.

Как сообщал 5-tv.ru, из-за распространения коронавируса УЕФА перенес Чемпионат Европы по футболу. Его проведут летом 2021 года.