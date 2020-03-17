Бесплатное приложение с консультациями врачей по вопросам коронавируса запускают в РФ
Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и пообщался с волонтерами.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru
Реальное положение дел в круглосуточном режиме отслеживает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Владимир Путин посетил его и пообщался с волонтерами.
Каждый регион на контроле. На эту минуту 116 заболевших, пять выздоровевших. И меры, которые уже приняли конкретные области и города для снижения рисков. Главная — контроль за теми, кто прилетел из опасных стран. Едва человек приземлился в России — он попадает в базу данных. В 95% случаев уже установлены личности, телефоны, даже адреса работодателей.
Репортаж Максима Облендера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ситуацию с распространением коронавируса в России контролируемой.
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