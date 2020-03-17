«Кроме секса и еды»: Анна Плетнева рассказала, чем заняться во время карантина

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева задалась вопросом, чем заняты люди, сидящие на карантине во время пандемии коронавируса. Она предложила подписчикам свой список сериалов, фильмов и книг, которым, по ее мнению, стоит уделить внимание.

«А вы чем занимаетесь на карантине, кроме секса и еды? Предлагаю мой хит-парад любимых сериалов, фильмов и книг», — написала звезда.

Instagram @dusya_star

В ее перечне оказались такие российские сериалы как «Домашний арест», «Триггер» и «Содержанки». Также туда вошли зарубежные экземпляры жанра. Среди них «Молодой папа», Sex education и «Хороший доктор».

Среди книг были названы «Ореховый Будда» Бориса Акунина, еще несколько произведений автора, а также «Последний ребенок» Джона Харта. В финале поста певица спросила поклонников, что смотрят и читают они.

Подписчики в комментариях обещали ознакомиться с произведениями ее списка, а также предлагали свои варианты. Кроме того, фолловеры беспокоились о здоровье Анны Плетневой, желали ей беречь себя в это непростое время.

Ранее 5-tv.ru писал о восьми неочевидных плюсах пандемии COVID-19.