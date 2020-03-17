«Кроме секса и еды»: Анна Плетнева рассказала, чем заняться во время карантина
Певица поведала о своем списке фильмов и книг на случай лишнего свободного времени.
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Фото, видео: Instagram @dusya_star
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева задалась вопросом, чем заняты люди, сидящие на карантине во время пандемии коронавируса. Она предложила подписчикам свой список сериалов, фильмов и книг, которым, по ее мнению, стоит уделить внимание.
«А вы чем занимаетесь на карантине, кроме секса и еды? Предлагаю мой хит-парад любимых сериалов, фильмов и книг», — написала звезда.
В ее перечне оказались такие российские сериалы как «Домашний арест», «Триггер» и «Содержанки». Также туда вошли зарубежные экземпляры жанра. Среди них «Молодой папа», Sex education и «Хороший доктор».
Среди книг были названы «Ореховый Будда» Бориса Акунина, еще несколько произведений автора, а также «Последний ребенок» Джона Харта. В финале поста певица спросила поклонников, что смотрят и читают они.
Подписчики в комментариях обещали ознакомиться с произведениями ее списка, а также предлагали свои варианты. Кроме того, фолловеры беспокоились о здоровье Анны Плетневой, желали ей беречь себя в это непростое время.
Ранее 5-tv.ru писал о восьми неочевидных плюсах пандемии COVID-19.
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