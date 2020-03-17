В социальной сети ВКонтакте появилась лента с новостями о коронавирусе

ВКонтакте объявила о запуске спецпроекта — ленты новостей о коронавирусе. Публикации для нее будут браться из проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО.

Кроме того, ВКонтакте подскажет, как провести карантин с пользой: в новой ленте новостей пользователи найдут не только актуальную информацию о COVID-19, но и подборки скидок в онлайн-сервисах, а также идеи для досуга.

Нововведение доступно как в мобильной (находится в разделе «Интересное»), так и в десктопной (нужно открыть «Новости» и кликнуть на пункт «Коронавирус» в меню справа) версиях соцсети. Также ленту новостей о коронавирусе можно открыть, воспользовавшись прямой ссылкой на нее: vk.com/feed/coronavirus

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