Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом

Несмотря на высокий уровень риска, ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Это подчеркнул Владимир Путин на совещании с правительством. Президент выступил со специальным обращением. И особо отметил, что у россиян должна быть вся полная и правдивая информация, без пустых слухов и спекуляций.

В Росси уже сейчас работают над вакциной от коронавируса. И для успеха есть все необходимое. Разрабатываются и новые системы тестирования болезни. В том числе правительство профинансировало совместный проект с японскими учеными по созданию первого в мире компактного прибора экспресс-диагностики. Поддержат и медиков, которые сейчас рискуют больше всех.

Подробности в видеосюжете Виталия Ханина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме рассмотрят право правительства замораживать цены на лекарства