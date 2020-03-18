Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом
Президент выступил со специальным обращением, особо отметив, что у россиян должна быть вся полная и правдивая информация.
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Фото, видео: ТАСС, Пятый канал
Несмотря на высокий уровень риска, ситуация с коронавирусом в России находится под контролем. Это подчеркнул Владимир Путин на совещании с правительством. Президент выступил со специальным обращением. И особо отметил, что у россиян должна быть вся полная и правдивая информация, без пустых слухов и спекуляций.
В Росси уже сейчас работают над вакциной от коронавируса. И для успеха есть все необходимое. Разрабатываются и новые системы тестирования болезни. В том числе правительство профинансировало совместный проект с японскими учеными по созданию первого в мире компактного прибора экспресс-диагностики. Поддержат и медиков, которые сейчас рискуют больше всех.
Подробности в видеосюжете Виталия Ханина.
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