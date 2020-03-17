Право правительства замораживать цены на лекарства рассмотрят в Госдуме
Депутаты намерены рассмотреть законопроект в ускоренном режиме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru
Дать правительству право замораживать цены на лекарства предлагают в Госдуме.
Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект. Эти меры позволят сдерживать наценки аптечных сетей на медицинские препараты в случае угрозы эпидемии. Ручным управлением ценообразования можно будет воспользоваться, если стоимость лекарств в течение месяца подскочит более чем на 30% сразу в нескольких регионах.
Планируется, что, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, депутаты рассмотрят законопроект в ускоренном режиме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские и японские ученые создали тест для экспресс-диагностики коронавируса.
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