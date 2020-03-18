«Кому суждено, тот нигде не сможет спрятаться»: Боня вернулась во Францию, несмотря на коронавирус
Телеведущая сообщила на своей странице в Instagram, что не будет прятаться от эпидемии в России.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Российская телеведущая Виктория Боня сообщила о том, что вернулась во Францию, несмотря на широкое распространение коронавируса в ней. Страна отнесена к списку государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В ней введен принудительный, тотальный карантин, людям запрещено выходить на улицу.
Впрочем, несмотря на все перечисленные меры звезда не побоялась вернуться в «сердце Европы» и пояснила своим подписчикам, что не готова оставаться в России до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
«Я вернулась во Францию, в самое сердце Европы, где сейчас совсем не простая обстановка…
Это к слову о том, что я прячусь от эпидемии в России. Кому суждено пережить это, тот нигде не сможет спрятаться!» — поделилась светская львица, сопроводив пост соблазнительным фото в коротком топе.
В комментариях подписчики Бони пожелали ей не падать духом и беречь себя.
«Будьте аккуратнее!»
«Здоровья нам всем!»
«От судьбы не уйдешь. Главное — выкинуть плохие мысли из головы, ведь мысли материальны. Если думать о хорошем, то все хорошее притянется», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня выпила «напиток очищения» у шаманов ради беременности.
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