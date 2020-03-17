Во Франции введен тотальный контроль из-за коронавируса

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Как минимум две недели граждане Пятой республики будут ограничены даже в передвижениях по улице.

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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сегодня во Франции вводится принудительный, тотальный карантин. Как объявил Эмануэль Макрон как минимум на две недели вступают в силу жесткие ограничения на перемещения по территории Пятой республики, и даже — на передвижения людей на улицах.
Как в Италии, где несмотря на все усилия, остановить эпидемию пока не удается.

Чтобы победить невидимого врага, Макрон приказал в буквальном смысле очистить все улицы. С сегодняшнего дня людям запрещается покидать свои дома. Сидеть по домам французы будут минимум две недели. Макрон заявил, что исключением станут только необходимые поездки, например, на работу или в супермаркет. Правда, уже сейчас там можно приобрести далеко не все необходимое.

За ситуацией в Европе следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы сроки выхода мировой экономики из кризиса, вызванного COVID-19.

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