Вирусологи из МГУ предложили прорывной вариант вакцины от коронавируса

Ученые из Московского государственного университета подготовили прорывной вариант вакцины, которая сможет защитить людей от заражения коронавирусом. На кафедре вирусологии под руководством академика Иосифа Атабекова и заведующей кафедрой Ольги Карповой разработана технология создания сферических частиц, которые могут послужить носителем для антигенов COVID-19.

«Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики. <…> И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь», — цитируют «Известия» Карпову.

Особенность созданных частиц заключается в том, что они были получены из вируса растений, который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию, что становится очень похож на сам патоген.

Как пояснили специалисты, такие частицы абсолютно безопасны для человека. Более того, они являются имуногенными. По словам декана биологического факультета МГУ, академика РАН Михаила Кирпичникова, прототип вакцины может быть готов за три месяца. В будущем также можно будет сделать препарат универсальным, включив туда защиту и от других штаммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз ввел запрет на въезд из других стран из-за коронавируса.