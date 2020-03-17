Евросоюз ввел запрет на въезд граждан из других стран

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Марина Неруцких
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Решение было принято в ходе видеоконференции глав государств ЕС.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Reuters

Тема:
Эпидемия коронавируса

Лидеры стран Евросоюза провели видеоконференцию, во время которой договорились ввести немедленный запрет на въезд на территорию ЕС граждан из «третьих» стран. Решение было принято в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.

По данным немецкого издания, полицией ФРГ уже получено распоряжение в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отправлять обратно граждан из государств, не входящих в ЕС.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Победе» рассказали, когда попробуют вернуть россиян из Черногории.

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