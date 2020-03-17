Евросоюз ввел запрет на въезд граждан из других стран

Лидеры стран Евросоюза провели видеоконференцию, во время которой договорились ввести немедленный запрет на въезд на территорию ЕС граждан из «третьих» стран. Решение было принято в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.

По данным немецкого издания, полицией ФРГ уже получено распоряжение в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отправлять обратно граждан из государств, не входящих в ЕС.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

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