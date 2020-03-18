В МИД РФ назвали сложной ситуацию с заблокированными в Черногории россиянами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами, которые оказались буквально заблокированными в Черногории. Свою позицию по этому вопросу она высказала в эфире радио KP.RU.

По ее словам, вся проблема заключается в черногорских властях, которые не дают разрешения на вылет.

«Вопрос уперся в черногорскую сторону. Борта, самолеты стоят готовые. Черногорская сторона не давала разрешение на выезд, увязав это с требованием вывезти российскими же самолетами черногорцев из России. При этом не беря на себя полную ответственность по организации этой работы. Я достаточно уже была вовлечена в различные ситуации, вывозы, эвакуации и так далее, — такого мы не видели», — сказала она.

Также непростая ситуация с вывозом россиян обстоит в Молдавии и Латинской Америке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около тысячи россиян оказались заблокированы в Черногории из-за решения местных властей запретить авиаперелеты в связи с распространением коронавируса. Среди пассажиров есть и люди, страдающие онкозаболеваниями. Они испытывают проблемы с нехваткой жизненно необходимых лекарств.

Власти Черногории выдвинули требование, что вернут россиян на родину при условии бесплатного вывоза их граждан из России.