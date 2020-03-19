Коронавирусу предсказали трансформацию в сезонное заболевание

Пандемия коронавируса, бушующая сейчас в мире, со временем будет снижать свои темпы, что постепенно приведет к сезонным вспышкам инфекции. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, в 2019 году в Китае был обнаружен новый вид возбудителя заразы SARS-CoV-2. Именно он стал причиной нынешней пандемии.

«Это просто очередной вирус. И поэтому я думаю, что, скорее всего, он станет одним из многих и будет активизироваться, как и другие — посезонно каждый год. То есть в Российской Федерации его активность будет повышаться осенью, зимой и весной», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что еще в 2002 году в мире появился возбудитель атипичной пневмонии SARS. Позднее, через десять лет, возник ближневосточный респираторный синдром MERS. Если первый после вспышки ушел, то второй до сих пор дает о себе знать.

По словам ученого, возбудители, приводящие в действие COVID-19, раньше вызывали только легкие респираторные заболевания. Никоноров также отметил, что когда инфекция трансформируется в сезонное заболевание, тяжесть болезни будет уже не так высока, так как организм адаптируется к нагрузкам.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе выразил уверенность, что российские ученые в оперативном порядке разработают препараты от коронавируса.