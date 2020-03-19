Аналитики подсчитали, сколько россияне могут сэкономить благодаря самоизоляции

Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, пишут «Известия».

При проведении расчетов эксперты основывались на официальной статистике трат российских домохозяйств за третий квартал 2019 года — последние доступные данные. Из них были вычтены расходы на транспорт, кафе и рестораны, развлекательные и культурные мероприятия.

Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. В натуральном выражении каждый член семьи сэкономит благодаря самоизоляции 5,7 тысячи рублей в месяц.

Аналитики предупредили, что это усредненный показатель. В зависимости от региона сумма экономии заметно различается. Больше всего расходы могут сократить жители Архангельской области — 46,1% (12,5 тысячи рублей). Меньше всего свои расходы могут сократить жители Чукотки — на 10,7% (2,3 тысячи рублей).

Чем опасна самоизоляция для семейного бюджета?

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предупредил, что при неправильном потреблении самоизоляция не поможет сэкономить деньги.

«Еда, купленная на две недели вперед, нередко может быть съедена за три дня. Тогда расходы растут примерно на 400%, вместо того чтобы уменьшаться», — отметил он, добавив, что люди также могут начать больше тратить от скуки: на сериалы, книги, ремонт и так далее.

Президент сети FinExpertiza Елена Трубникова считает, что опасность для кошельков россиян также представляет слишком длительная изоляция.

«Отдельный сотрудник, которого перевели на работу из дома, возможно, и сэкономит в краткосрочной перспективе, однако через какое-то время он может столкнуться с тем, что рост цен на потребляемые им товары существенно ускорился. Если вкратце, сэкономить россияне смогут в моменте, но не стратегически», — сказала она.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее тысячи людей перевели в России на удаленный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другим приходится сидеть дома из-за самоизоляции.