РГУ нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

Российский государственный университет нефти и газа закрыт на карантин в связи со смертью сотрудницы, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на администрацию университета.

Накануне стало известно о смерти 79-летней женщины. Она скончалась от пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Скончавшаяся страдала от целого ряда хронических заболеваний, кроме того, у нее была подтверждена короновирусная инфекция.

Женщина работала в институте МИНХ и ГП имени И. М. Губкина. Она была заместителем заведующего кафедрой и преподавала четыре дисциплины: технико-экономическую оценку инвестиций, оценку стоимости бизнеса, анализ финансового состояния компаний, управление стоимостью бизнеса. Вплоть до момента госпитализации 13 марта профессор читала лекции в вузе.

Сейчас составлен список из 120 студентов и 20 педагогов, с которыми непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор.

В настоящий момент точно не ясно, как заразилась коронавирусом погибшая. Как ранее сообщал 5-tv.ru, по одной из версий, она могла подхватить инфекцию от внучки, которая вернулась из-за границы.