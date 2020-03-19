Стала известна личность женщины, скончавшейся от коронавируса в Москве

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, москвичка могла заразиться от внучки, которая не так давно вернулась из-за границы. Эта версия проверяется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Женщину, которая умерла от нового типа коронавируса, звали Валенина З. По предварительным данным, женщина могла заразиться от внучки, которая недавно вернулась из-за рубежа. Эта информация уточняется.

Известно, что скончавшаяся работала в институте МИНХ и ГП имени И. М. Губкина.

В настоящий момент родственники женщины находятся на карантине. У них взяли анализы для проверки на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожилая женщина скончалась в Москве. Как сообщили в Оперативном штабе, у пациентки был диагностирован коронавирус. Она проходила лечение в инфекционной больнице № 2 столицы, где находилась в изолированном боксе. В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию.

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