Россияне, побывавшие за границей, должны сообщать о возвращении в РФ на горячую линию — Роспотребнадзор

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Ниса Мурзанаева
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Вернувшиеся на родину граждане обязаны предоставить информацию о месте своего пребывания и сроках отсутствия.

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россияне, побывавшие за границей, должны сообщать о возвращении в РФ на горячую линию. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Известно также, что вернувшиеся российские граждане обязаны предоставлять информацию о месте своего пребывания и сроках отсутствия.

По последним данным, общее число зараженных вирусом в России достигло 147 человек. За сутки коронавирус выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях. Общее количество зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 200, 1 тысячу человек. От болезни умерли более 8010 человек.

Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в российской столице. Однако медики подчеркивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.

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