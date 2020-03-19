Россияне, побывавшие за границей, должны сообщать о возвращении в РФ на горячую линию. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Известно также, что вернувшиеся российские граждане обязаны предоставлять информацию о месте своего пребывания и сроках отсутствия.

По последним данным, общее число зараженных вирусом в России достигло 147 человек. За сутки коронавирус выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях. Общее количество зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило 200, 1 тысячу человек. От болезни умерли более 8010 человек.

Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в российской столице. Однако медики подчеркивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.