Пожилая женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Пожилая женщина скончалась в Москве. Как сообщили в Оперативном штабе, у пациентки был диагностирован коронавирус. Она проходила лечение в инфекционной больнице № 2 столицы, где находилась в изолированном боксе. В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию.

Как сообщила главный врач клиники Светлана Краснова, пациентка страдала от целого ряда хронических заболеваний. Согласно заявлению медиков, смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарного диабета, атеросклероза коронарных сосудов, легочной гипертензии, артериальной гипертензии и других болезней.

В настоящий момент установлены родственники умершей, контактировавшие с ней. По предварительным данным, никто из них не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск заражения коронавирусом выше у взрослых и пожилых людей.