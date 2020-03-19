Причиной смерти москвички с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Пожилая москвичка скончалась в результате оторвавшегося тромба. Об этом рассказали в Оперативном штабе, ссылаясь на результаты вскрытия.

Ранее у нее также был диагностирован коронавирус. По словам главного патологоанатома города Москвы Олега Зайратьянца, изначально предполагалось, что причиной смерти была вирусная пневмония, однако смерть наступила из-за другого.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — сказал он.

По одной из версий, женщина могла заразиться коронавирусной инфекцией от внучки, которая недавно вернулась из-за рубежа. Однако официального подтверждения этому нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск заражения коронавирусом выше у взрослых и пожилых людей.