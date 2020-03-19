Мировой флешмоб «Чистота — залог здоровья» поддержали звезды российского шоу-бизнеса
Популярные актеры, телеведущие и певцы моют руки с мылом, напоминая о первом правиле профилактики коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru
Отечественный шоу-бизнес активно учится мыть руки. Звезды запустили забавный челлендж. В коротких видеороликах популярные актеры, телеведущие и певцы моют руки с мылом, чтобы напомнить россиянам о первом правиле профилактики коронавируса.
Флешмоб «Чистота — залог здоровья» ранее запустили мировые звезды. Арнольд Шварценеггер утверждает, что моет руки минимум 50 раз в день. О здоровой привычке рассказали Хью Джекман, Наоми Кэмпбелл, Леди Гага.
А Глория Гейнор вымыла руки под свой хит, название которого переводится как «Я выживу».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом.
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