Мировой флешмоб «Чистота — залог здоровья» поддержали звезды российского шоу-бизнеса

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Популярные актеры, телеведущие и певцы моют руки с мылом, напоминая о первом правиле профилактики коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marijan Murat; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отечественный шоу-бизнес активно учится мыть руки. Звезды запустили забавный челлендж. В коротких видеороликах популярные актеры, телеведущие и певцы моют руки с мылом, чтобы напомнить россиянам о первом правиле профилактики коронавируса.

Флешмоб «Чистота — залог здоровья» ранее запустили мировые звезды. Арнольд Шварценеггер утверждает, что моет руки минимум 50 раз в день. О здоровой привычке рассказали Хью Джекман, Наоми Кэмпбелл, Леди Гага.

А Глория Гейнор вымыла руки под свой хит, название которого переводится как «Я выживу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Игры престолов» Индира Варма заразилась коронавирусом.

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