Диарея может быть симптомом коронавируса

Китайские специалисты проанализировали симптомы 204 пациентов из города Ухань, зараженных коронавирусом, и обнаружили, что почти половина больных жаловалась на расстройства пищеварительного тракта. У пациентов появлялась диарея и отсутствовал аппетит, реже встречались тошнота, рвота и боли в животе.

Исследование показало, что пациенты, жалующиеся на проблемы с пищеварением, имеют больший временной период между появлением первых симптомов и госпитализацией. Поэтому респираторные симптомы, выявленные у пациентов первой волны, были названы основными.

Ученые Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке сообщили, что какие пациенты с нарушением пищеварения могут быть в группе риска заражения коронавирусом. Прежде всего речь идет о людях с воспалительными заболеваниями кишечника, принимающих иммуносупрессивные препараты. Такие пациенты должны более строго соблюдать режим карантина, чтобы не спровоцировать вспышку кишечной инфекции, заражаемость которой намного выше, чем COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса.